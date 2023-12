Incendiato uno scooter. Danni alle condutture e fumo nel palazzo: 11 famiglie evacuate

Il giorno dopo l’incendio nella notte in via Sacco e Vanzetti a Viserba, sotto il porticato del civico 3 l’odore di benzina bruciata mista a pneumatico e fuliggine è acre. Punge l’olfatto dei condomini e personale delle pulizie che a testa china imbracciano il mocio per ripulire il pavimento annerito. Nulla si può fare invece a pochi metri da lì. Sotto il portico condominiale. Dove uno scheletro di metallo di un motorino campeggia dritto e arso. Nero come la pece. Abbrustolito e lasciato un ammasso di lamiere dai piromani ignoti che nella notte tra giovedì e ieri, alle 23 circa, hanno dato alle fiamme il veicolo. Forse chi ha appiccato il fuoco del motorino, di proprietà di un inquilino del civico 3 di via Sacco e Vanzetti, pensava fosse una bravata divertente. Come bruciare le biciclette qualche civico più in là. Al 5 e al 7. Dove nelle scorse settimane analoghi roghi si erano già verificati. Ma questa volta, la bravata ha rischiato di tramutarsi in tragedia.

Erano appunto le 23 circa quando le prime fiamme hanno avvolto il veicolo parcheggiato sotto il portico del palazzo. Un grande condominio di quattro piani in cui su 16 appartamenti ieri, al momento dell’incendio, ne erano occupati 11. Undici famiglie che, chi guardando fuori dalla finestra e chi, invece, sentendo un forte odore di bruciato, sono state costrette ad abbandonare la propria casa nel cuore della notte, poiché il rogo partito dal motorino ben presto alimentato dalla benzina del motore ha completamente liquefatto gli arredi di plastica nel cortile. Poi danneggiato il soffitto, facendolo crollare. Quindi arso le condutture del gas e fatto saltare la corrente. Un qlimax di terrore che non è sprofondato in strage dal momento che un inquilino-eroe del palazzo ha avuto la prontezza di spirito di precipitarsi nel cortile non appena viste le fiamme. E di chiudere da qui il circuito del riscaldamento e gas ond’evitare che il fuoco portasse alle esplosioni.

Inutili però sono stati i tentativi di un vicinato deciso a impedire al fuoco di divorarsi le proprie case che ricorrendo agli estintori non ha potuto limitare il propagarsi del fumo. Solo con l’arrivo dei vigili del fuoco, accorsi a Viserba in forze e con il supporto della polizia di Stato e delle ambulanze del 118, è stato possibile spegnere l’incendio partito dal motorino. Nel corso delle operazioni, tutti i condomini del civico 3 sono stati fatti evacuare e in totale undici famiglie – circa 40 persone tra cui molti anziani – hanno trascorso diverse ore all’aperto, nel gelo della notte, mentre i pompieri tentavano di avere ragione delle fiamme. Il rogo è stato estinto quindi attorno alle 3, quando le famiglie sono state fatte rientrare pur rimanendo senza elettricità negli spazi comuni e senza riscaldamento, ripristinato solo ieri in tarda serata.

È andata molto peggio agli arredi esterni. Con l’incendio che ha completamente devastato il portico condominiale, facendo crollare una porzione di soffitto. Ma nel miracolo di una tragedia sfiorata oltre alla cenere sul pavimento resta "una grande paura – assicurano i condomini Dolores Domeniconi e Valerio Amati all’unisono –. Abbiamo già sporto denuncia come condominio contro ignoti perché vorremmo che fossero trovati i responsabili. Non è la prima volta che assistiamo a piccoli atti di vandalismo qui in zona. Ma questa volta hanno passato il segno". Le indagini sul rogo sono state affidate alla squadra mobile diretta dal vice questore aggiunto Dario Virgili.