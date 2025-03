Incendio a Dogana. La moto va in fiamme: danneggiato un negozio

Notte di paura a Dogana di San Marino, dove un incendio ha distrutto una moto parcheggiata all’esterno della Global Cell. Stando a quanto emerso, la moto apparteneva al titolare del negozio che nel tardo pomeriggio di sabato l’aveva lasciato nel piazzale antistante l’attività. A causa dell’incendio, che si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica, il calore sprigionato dalle fiamme ha causato danni anche al negozio, frantumando la vetrina e annerendo le pareti interne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco della sezione antincendio della Polizia Civile, che hanno spento l’incendio in tempi rapidi, evitando danni maggiori alle attività circostanti, che per fortuna non sono state raggiunte dalle fiamme. I primi accertamenti sul posto hanno portato gli investigatori a non escludere l’ipotesi di origine dolosa, dato l’intensità del rogo e le altissime temperature raggiunte dalle fiamme. I detriti e i residui del veicolo bruciato sono ora sotto esame per cercare di determinare con maggiore precisione la causa dell’incendio. Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti: nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, non ci sono stati intossicati né sono stati registrati danni alle attività commerciali vicine. Le forze dell’ordine sammarinesi stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti l’incendio, cercando testimoni e raccogliendo immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze. Al momento, non si esclude che l’incendio possa essere stato doloso, ma le indagini proseguono per verificare ogni possibile pista. Si attende l’esito della ricostruzione della Polizia Civile per avere un quadro più definito sulla natura del rogo.