Incendio a Riccione, paura e un ferito intossicato dal fumo

Paura per un incendio divampato sabato in un appartamento al secondo piano di una palazzina sulla Statale 16, a Riccione, in corrispondenza dell’incrocio con viale Abruzzi. L’allarme è scattato attorno alle 19.30 quando un passante ha contattato il 115 riferendo di aver visto del fumo uscire da una piccola finestrella dell’abitazione. Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Rimini e Cattolica. Lo stabile è stato evacuato in via precauzionale e una persona sarebbe rimasta intossicata a causa del fumo, venendo accompagnata in pronto soccorso per accertamenti. Ancora da chiarire le cause del rogo. Nel giro di poco le squadre dei vigili del fuoco hanno dominato le fiamme e ripristinato le condizioni di sicurezza all’interno dello stabile che è stato dichiarato agibile.