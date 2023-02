Incendio a Rimini oggi: fiamme in una palazzina, dieci intossicati

Vigili del fuoco in azione (Foto Migliorini)

Rimini, 26 febbraio 2023 - Il guizzo del fuoco, come un lampo nella tempesta di pioggia, questo pomeriggio alle 18 circa ha squarciato il cielo sopra via Lotti, in zona Italia in Miniatura a Rimini.

Qui infatti è divampato un incendio generato per cause ancora da definire, ma secondo le prime ipotesi accidentali, all’interno dell’appartamento al primo piano di una palazzina al civico 13. Il locale, abitato da una coppia, è stato ben presto avvolto dalle fiamme che hanno gravemente danneggiato l’interno, mentre la colonna di fumo generata si è ben presto propagata nonostante il favore di pioggia, entrando anche negli appartamenti situati ai piani superiori della palazzina.

Immediatamente è partito l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con due squadre e il supporto degli agenti della polizia di Stato e l’ambulanza del 118. I sanitari infatti sono stati chiamati in causa per assistere le persone che nel frattempo erano state fatte evacuare dalla palazzina. Tra i coinvolti nell’incendio ci sarebbero dieci persone che sul posto hanno necessitato delle cure del personale medico a seguito di un’intossicazione per avere respirato del fumo.