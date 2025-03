Incendio a scuola, evacuati gli studenti

Fumo nelle aule e un forte odore di bruciato. Gli studenti avevano messo appena piede in classe quando alla scuola media di Fonte dell’Ovo è scattato l’allarme. Sul posto, erano circa le 7.50, sono immediatamente arrivati gli uomini della squadra antincendio della Polizia Civile. Che subito hanno individuato la finestra dell’aula, nell’ala Nord della scuola, dalla quale usciva il fumo. Una volta all’interno si sono accorti che quel fumo aveva raggiunto i pieni superiori uscendo da una bocchetta del riscaldamento. Gli agenti hanno raggiunto il seminterrato dove si trovano i locali caldaia e proprio da lì era partito l’incendio. Il rogo ha coinvolto una parte dell’impianto di riscaldamento, nello specifico un generatore di aria calda, causando così la ’salita’ del fumo fino alle classi dell’area nord della scuola. Gli studenti che si trovavano in quella zona sono stati in un primo momento accompagnati in palestra, mentre quelli dell’area sud sono stati trasferiti successivamente. Poco dopo è stata disposta l’evacuazione completa dell’edificio. Gli alunni, come da procedure provate e riprovate, si sono ritrovati nei punti di raccolta stabiliti. Una procedura seguita, passo dopo passo, da una pattuglia della Polizia Civile. Alla scuola media di Fonte dell’Ovo è intervenuto ieri mattina anche il personale della Protezione Civile, del Dipartimento Prevenzione e dell’Ufficio Tecnologico per tenere monitorata la situazione in ogni momento e garantire il corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione. Che si sono svolte in breve tempo, grazie alla collaborazione degli studenti. Intanto, in poco tempo, gli agenti dell’antincendio hanno domato il principio di incendio evitando danni maggiori ai locali della scuola. Tutt’ora l’edificio resta chiuso per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Si sta lavorando per riportare a livelli normali la qualità dell’aria all’interno della scuola e naturalmente anche per verificare l’agibilità dell’edificio. Così da poter garantire in sicurezza il ritorno in classe di studenti e docenti il prima possibile. Nessun ferito o intossicato, per fortuna, nè tra gli studenti nè tra docenti e personale non docente.