Incendio all’Adriatic Village di Rimini: “Fiamme alle cabine e vandalismi”

Rimini, 31 gennaio 2024 - “La stagione deve ancora cominciare e già siamo alle prese con episodi spiacevoli come questo...". Commenta sconsolato a braccia aperte Emanuele Lunedei, uno dei quattro soci dell'Adriatic Village (bagno 35, 36, 37 di viale Augusto Murri) che questa mattina sono stati buttati giù dal letto dalle telefonate della polizia, intervenuta con la Scientifica, dalle parti dei campi da beach dello stabilimento, dove nella notte sono intervenuti anche i vigili del fuoco per domare le fiamme partite da una cabina.

Rimini, incendiate le cabine dell'Adriatic Village. I titolari: "Escalation di vandalismi"

Un evento all'apparenza accidentale, se non fosse che attorno sono state vandalizzate anche circa una trentina di altre cabine adiacenti, a cui sono state divelte le porte d'ingresso e in alcuni casi danneggiati gli attrezzi all'interno.

Per quel che riguarda invece la cabina data alle fiamme, l'incendio ha interessato anche altre due attigue, provocando danni al materiale contenuto all'interno anche se di marginale importanza come fioriere, pedane, bancali.

"Ma il problema è che si tratta solo dell'ultimo episodio di una escalation di atti vandalici che ci stanno affliggendo da ormai un mese – asserisce ancora Emanuele Lunedei -. Questa mattina siamo arrivati allertati dalla polizia e ci siamo trovati di fronte tutte le cabine dell'area (una trentina in tutto, ndr) con le porte divelte e messe a soqquadro. In più, tre di queste danneggiate dal fuoco appiccato da chissà chi".

Nel dare per scontata l'origine dolosa del rogo, i soci titolari del bagno infatti si recheranno in questura per formalizzare la denuncia-querela contro ignoti, mentre i vigili del fuoco - intervenuti questa notte in viale Murri intorno alle 2 - hanno dichiarato inagibile la cabina maggiormente danneggiata dalle fiamme.

""Dobbiamo ancora quantificare i danni, ma certo è che a stagione ancora da cominciare questo non è il miglior inizio".