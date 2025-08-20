Incendio al bar del distributore: "Il rogo ci costerà 200mila euro"

La conta dei danni, dopo il rogo della settimana scorsa, è appena iniziata. Ci vorranno settimane per capire quanto costerà sistemare tutto. Ma la prima stima dei danni è di quelli che fanno impallidire: quasi 200mila euro... A tanto ammonta il ’conto’ dell’incendio che nella notte tra venerdì e sabato ha devastato il bar Gm restaurant, a fianco della stazione di servizio Paganelli in via Montalaccio a Santarcangelo. "Non si è salvato nulla. Tutte le attrezzature sono andate distrutte. Solo per quelle il danno supera i 100mila euro. E ci sono danni ingenti alla struttura", allarga le braccia Gaetano Sciuto, il titolare. Sciuto aveva preso in gestione il locale da pochi mesi, rinnovandolo. Il bar lavorava bene. "Abbiamo perso tutto in una sola notte, siamo a terra – continua – Ci vorranno mesi per sistemare il locale e far ripartire l’attività. Valuteremo il da farsi con la proprietà del locale". Ovvero Luca Paganelli, assessore alle attività economiche di Santarcangelo e titolare della Paganelli carburanti. La stazione di servizio, per fortuna, non è stata interessata dal rogo. L’attività va avanti regolarmente. Per il bar, invece, "serviranno diversi mesi per mettere a posto il disastro causato dall’incendio – conferma Paganelli – Siamo in attesa della relazione finale dei periti e dei tecnici al lavoro, poi decideremo come intervenire". Quello che è certo è che il locale rimarrà chiuso per parecchio. Ecco perché Sciuto, nel frattempo, si sta guardando intorno. "Non ci possiamo permettere di rimanere completamente fermi. Siamo in trattativa per avviare un’altra attività di ristorazione, sempre a Santarcangelo". Questo in attesa di capire "quando il bar della stazione di servizio potrà riaprire e se saremo sempre noi a gestirlo". Tante incognite sul futuro mentre è stata certa, fin da subito, la causa del rogo. A scatenare l’incendio nella notte di venerdì intorno alle 2 (quando il bar aveva appena chiuso) è stato un mozzicone di sigaretta gettato incautamente nella fioriera fuori dal locale. Le telecamere al distributore hanno ripreso tutto: la persona che ha gettato la sigaretta è già stata identificata e sarà denunciata. Un disastro che "poteva essere evitato con un po’ più di attenzione".