Incendio al castello. Fuochi al mare

Capodanno col botto, ma silenzioso. Nella notte di San Silvestro Castel Sismondo torna a incendiarsi. A curare lo spettacolo la Fonti Pirotencica che concederà un doppio spettacolo piromusicale, mezz’ora dopo la mezzanotte e alle 2, con fuochi silenziosi, scie di luci e colori e spara fiamme, il tutto gestito con 20 centraline e sincronizzato a tempo di musica. "Sarà uno spettacolo studiato come sempre nei minimi dettagli - spiega Ivan Fonti -, senza rumori e a zero impatto ambientale, ma arricchito con numerosi effetti innovativi". Fuochi d’artificio anche in spiaggia alti 90 metri tra Rimini e Riccione per salutare l’anno nuovo al termine di una serata dai mille colori. In municipio hanno contato cento diversi eventi per un Capodanno da ricordare tra il centro città e la zona mare dove si terrà il concerto di Biagio Antonacci in piazzale Fellini. Per gli amanti della musica elettronica, arriva Galactica, il Festival che porterà oltre 9mila persone alla Fiera di Rimini. Tra gli ospiti speciali i Kraftwerk.