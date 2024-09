Incendio al lago Azzurro. Si indaga sulle cause

Una scintilla, forse accidentale o forse no, domenica sera intorno alle 20 ha fatto divampare a Santarcangelo un vasto incendio nella zona del lago Azzurro, che ha interessato un cantiere per la posa di condotte per l’acqua. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente con alcune squadre dal comando provinciale di Rimini, il rogo si sarebbe generato a partire da materiale da cantiere lì depositato, per poi essere alimentato anche da alcune strutture di legno anch’esse di pertinenza del cantiere.

L’allarme è partita dai residenti allarmati per la luce del fuoco nell’ombra della sera e la colonna di fumo sviluppata dal cantiere, dove parte dei materiali è rimasto gravemente danneggiato dal fuoco. Secondo le prime ricostruzioni non è ancora chiaro determinare se si sia trattato di un incendio di origine dolosa oppure no. Quel che è certo è che la zona del lago Azzurro sia già stata attenzionata altre volte, perché di forte richiamo per gruppetti di giovanissimi che si ritrovano nelle aree adiacenti al luogo in cui si è sviluppato l’incendio per fare grigliate e più in generale accendere fuochi attorno a cui trascorrere le sere d’estate. Fortunatamente, l’incendio di domenica sera è stato prontamente messo sotto controllo in poco tempo e non ha provocato altri danni al di fuori del cantiere da cui è partito.