Incendio alla Colombini. Evacuati tutti gli operai

Nessuno degli operai è rimasto ferito, ma tutti sono stati fatti uscire dall’azienda. Era da poco iniziato il turno mattutino quando, erano da poco passate le 8.30, è scattato l’allarme all’azienda Colombini di Rovereta dove è scoppiato un incendio. All’allarme ha risposto immediatamente la Polizia Civile che è arrivata sul posto con una squadra anticendio. Le forze dell’ordine del Titano hanno subito avuto il supporto dei vigili del fuoco di Rimini. Le fiamme sono state domate in poco tempo, mentre gli operai sono stati tutti evacuati nel piazzale dell’azienda per precauzione. Chi passava in quel momento in zona ha notato che usciva del fumo dai locali inferiori di uno dei capannoni dell’azienda ed è in quella zona che si è concentrato il lavoro delle forze dell’ordine. A Polizia Civile e Vigili del fuoco, è spettato poi anche il compito di bonifica dell’intera area coinvolta dall’incendio riportando la situazione alla normalità.

A supporto, a Rovereta, anche una pattuglia della Guardia di Rocca che si è occupata di gestire il traffico lungo il tratto di strada che porta verso la ditta sammarinese. Infatti, diversi tir stavano raggiungendo la Colombini di Rovereta per le consuete consegne di materiale.

Naturalmente i camion non sono stati fatti avvicinare all’azienda e hanno atteso lungo la strada che la situazione tornasse alla normalità. Cosa che hanno fatto anche i lavoratori della Colombini. Nessuno di loro, come già detto, è rimasto coinvolto nell’incendio.