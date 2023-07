Incendio alla Durabilis, ci sono volute 4 ore per domare le fiamme

Ci sono volute quattro ore per domare l’incendio scoppiato ieri, intorno alle 12.30, alla Durabilis, azienda di Gualdicciolo che produce gomma e articoli di gomma. La chiamata alla centrale operativa interforze è arrivata alle 12.40. Sul posto, in Strada del Lavoro, è subito arrivata la squadra anticendio della Polizia Civile che ha individuato, grazie anche ai dipendenti della ditta, la zona interessata dall’incendio. Le fiamme erano divampate nel piano seminterrato dell’attività. Con l’ausilio degli autorespiratori e termo camera, gli agenti hanno localizzato l’area e iniziato a spegnere le fiamme grazie all’utilizzo di estintori a Co2. In quattro ore, grazie al lavoro di due squadre della Polizia Civile, l’incendio è stato domato. Sul posto anche la squadra del Servizio elettrico dell’Azienda autonoma di Stato per i Servizi e i tecnici del Dipartimento di Prevenzione sicurezza sul lavoro dell’Iss.