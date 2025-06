Incendio all’ex albergo Haway. Finestre chiuse per un altro giorno

Il giorno dopo il fuoco e la paura in via Venezia a Cattolica, dove martedì mattina un incendio ha devastato completamente l’ex hotel Haway, è cominciato (e continuato) comunque con le finestre chiuse e i condizionatori spenti per i residenti delle zone limitrofe alla struttura alberghiera andata a fuoco. Le precauzioni, che erano state prese per mezzo di un’apposita ordinanza della sindaca Franca Foronchi, sono infatti continuate anche per tutta la giornata di ieri. L’area attorno all’ex Haway è stata completamente bonificata dai vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta dalla mattina del giorno prima, quando le prime fiamme sono scaturite dal pian terreno dell’edificio. La struttura è ora transennata per impedire l’ingresso e le ulteriori analisi sulla salubrità dell’aria hanno dato esito positivo, ossia che non ci sono polveri o altri elementi inquinanti, tossici o pericolosi per la salute delle persone. Intorno all’ex albergo tuttavia per tutta la giornata di ieri è rimasto il cattivo odore e, in attesa che vengano ufficializzati gli esiti della rilevazione dei tecnici Arpae, l’ordinanza che vieta l’avviamento di condizionatori e sollecita la chiusura delle finestre delle abitazioni vicine al luogo dell’incendio è rimasta in vigore. Il provvedimento dovrebbe comunque decadere nella giornata odierna.

Nel frattempo l’intervento in via Venezia ha sollevato l’attenzione anche delle sigle sindacali (Fp-Cgil Vvf; CO.Na.Po.; Uilpa Vigili del fuoco; Usb vigili del fuoco e Ugl) che unitamente hanno colto l’occasione per "denunciare con estrema preoccupazione la drammatica carenza di personale operativo presso il comando dei vigili del fuoco di Rimini. Nonostante i ripetuti appelli – sostengono i sindacati – nessuna misura concreta è stata finora adottata per sanare una situazione ormai insostenibile. L’incendio che ha coinvolto l’hotel Haway di Cattolica ha dimostrato ancora una volta tutta la fragilità del dispositivo di soccorso della provincia. Per far fronte all’emergenza è stato necessario svuotare quasi completamente la sede centrale di Rimini, richiedendo l’intervento urgente di 7 unità dal comando di Pesaro e ulteriori rinforzi da Ravenna, Cesena e Forlì", fanno i conti i sindacati. "Un quadro analogo si era già verificato poche settimane fa durante l’incendio del termovalorizzatore di Riccione, che ha richiesto anch’esso supporto da parte dei Comandi limitrofi. Questi eventi, accaduti in pieno periodo estivo con un forte incremento della popolazione sulla Riviera, dimostrano in modo inequivocabile la necessità di rafforzare l’organico e mantenere operativo il presidio di Cattolica", concludono le sigle ribadendo la necessità "urgente" di interventi istituzionali in tal senso.