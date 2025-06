Incendio all’ex hotel Haway. Revocati i divieti anti-fumo

Come preventivato, ieri la situazione relativa al maxi incendio che martedì ha interessato e severamente danneggiato l’hotel Haway di Cattolica è rientrata nei normali parametri. A sancire la completa sicurezza e bonifica dell’area attorno alla ex struttura alberghiera è stata la revoca dell’ordinanza con cui si disponeva in via precauzionale la chiusura delle finestre e la limitazione della permanenza all’aperto per i residenti dell’area circostante, oltre allo spegnimento dei condizionatori delle abitazioni limitrofe alla struttura incendiata in via Venezia.

"Le analisi hanno confermato la salubrità dell’aria ed è possibile ritornare ora alle normali attività – ha spiegato lo stesso assessore all’ambiente Alessandro Uguccioni –. Tutta l’area era già stata messa in sicurezza e bonificata dai vigili del fuoco dopo aver terminato le operazioni di spegnimento dell’incendio. Una volta cessate le emissioni visibili di fumo e odori, abbiamo proceduto alle analisi e verificato il ritorno a livelli di normalità. Sono così caduti i motivi urgenti per il mantenimento delle misure straordinarie che abbiano adottato e stamattina abbiamo revocato l’ordinanza".

L’ordinanza, che era stata emanata dalla sindaca Franca Foronchi subito dopo lo scoppio del tremendo rogo è andata avanti per un giorno in più, mercoledì, relativamente alla permanenza nell’aria del cattivo odore, ma, dopo due giorni di instancabile lavoro da parte di pompieri e tecnici, la situazione è tornata alla normalità, mentre l’hotel Haway resta ancora inagibile e transennato.