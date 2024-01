Un incendio dell’Altromondo: "Danni per 200mila euro, ma il 10 febbraio torniamo in pista"

Rimini, 26 gennaio 2024 – L’anno era finito malissimo. Un incendio scoppiato a poche ore dalla festa di Capodanno, e per fortuna subito domato dai vigili del fuoco. Ma sono stati comunque ingenti i danni all’Altromondo, causati dal rogo avvenuto il 31 dicembre nel tardo pomeriggio. Un incendio di natura accidentale, provocato da un cortocircuito alle luminarie e alle scenografie, che ha reso inagibile il locale. Da allora la discoteca di Miramare non ha più aperto. Ma la ripartenza è vicina. "La prima serata è prevista il 10 febbraio – conferma Enrico Galli, il titolare dell’Altromondo e del Cocoricò a Riccione – Abbiamo cominciato i lavori di sistemazione nel locale da pochi giorni. Le settimane precedenti sono servite a fare tutti i sopralluoghi, le perizie e ad affrontare la tanta burocrazia per avere i permessi per i lavori".

Il cantiere è partito da poco ma Galli è ottimista sull’andamento dei lavori. "Abbiamo già annunciato la serata del 10 febbraio e altre successive perché noi assolutamente convinti di riuscire a terminare per quella data tutti gli interventi necessari".

C’è tanto da fare, per sistemare l’Altromondo. "I danni maggiori li ha fatti il fumo. Tutti i locali tecnici della discoteca vanno ristrutturati. Ci sono stati danni anche al solaio". Il conto finale della spesa "lo sapremo solo quando sarà tutto ultimato. Ma da una prima stima, i danni complessivamente vanno ben oltre i 200mila euro". E poteva andare molto peggio, senza l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. "Mai mi era capitata una cosa simile – Galli – in tanti anni che lavoro. L’incendio è scoppiato per un incidente, per fortuna siamo assicurati".

La sera del 31 dicembre Galli era stato costretto a trasferire al Cocoricò la festa che era prevista all’Altromondo. È stato il male minore, rispetto ai danni provocati dal rogo.

«È stato un incidente , non ci voleva , ma ormai è successo e ora stiamo facendo tutto il possibile per sistemare al meglio il locale. L’Altromondo riaprirà il 10 febbraio e ci attendiamo un pubblico numeroso". Prima della ripartenza, servirà il via libera da parte della commissione di vigilanza per gli spettacoli. Ma il titolare dell’Altromondo è sereno. "Il cantiere procede bene e stiamo lavorando per rimettere a posto la discoteca. Non vediamo l’ora di ripartire".