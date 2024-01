Incendio in un appartamento di Riccione: due intossicati

Riccione (Rimini), 26 gennaio 2024 – Sono ancora da accertare le cause che hanno fatto divampare l'incendio in un appartamento al primo piano di una villetta bifamiliare su due livelli in viale Manin, a Riccione. L'allarme è scattato attorno alle 17 quando gli affittuari dell'abitazione - fratello e sorella, entrambi sulla sessantina - si sono ritrovati improvvisamente circondati da fumo e fiamme.

Dopo aver tentato di spegnere il rogo con mezzi di fortuna, gli inquilini hanno lasciato l'appartamento: operazione che si è rivelata più complicata per la donna, che avendo difficoltà a deambulare, è stata aiutata dal fratello. Sul posto si sono quindi precipitate a sirene spiegate le squadre dei vigili del fuoco, insieme all'ambulanza del 118 e ai carabinieri della compagnia di Riccione.

Fratello e sorella sono stati presi in carico dal personale sanitario che, dopo averli visitati direttamente sul posto, ha deciso di trasferirli al pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione per accertamenti più approfonditi. Nessuno dei due ha riportato ustioni o ferite di grave entità, ma non è da escludere un principio di intossicazione dovuto ai fumi respirati all'interno della casa, per questo motivo entrambi sono tenuti sotto osservazione dai medici.