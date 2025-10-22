L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto LouvreMiliardario PignataroAeroporto Bologna inchiestaTentato rapimentoMigliori osterieClassifica nomi
Acquista il giornale
CronacaViolento incendio in un appartamento nel centro di Riccione: morta la proprietaria
22 ott 2025
FRANCESCO ZUPPIROLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Violento incendio in un appartamento nel centro di Riccione: morta la proprietaria

Violento incendio in un appartamento nel centro di Riccione: morta la proprietaria

Difficile intervento dei vigili del fuoco che con l’autoscala dovevano raggiungere l’ultimo piano di un palazzo in viale Ceccarini. Poi il tragico ritrovamento del corpo della 67enne di origini milanesi

Il violento rogo è scoppiato attorno alle 12. Sul posto anche le forze dell'ordine per mettere in sicurezza la zona (Migliorini)

Il violento rogo è scoppiato attorno alle 12. Sul posto anche le forze dell'ordine per mettere in sicurezza la zona (Migliorini)

Riccione, 22 ottobre 2025 – Dopo oltre un’ora e mezza di intervento, infine è stato trovato senza vita il corpo della 67enne proprietaria di casa. La donna, deceduta molto probabilmente per asfissia a causa del molto fumo, risultava avere l’appartamento molto pieno di mobilio, accessori e oggetti vari che potrebbero avere contribuito a far divampare l’incendio che - stando ai primissimi accertamenti - dovrebbe essere di natura accidentale. Forse per una sigaretta mal spenta.

Nel bel mezzo del Salotto di viale Ceccarini a Riccione intorno alle 12 di oggi è scoppiato un violento rogo. La puzza di bruciato si sentiva a distanza di 500 metri. L’incendio si è sviluppato all’intero di un appartamento del centralissimo viale di Riccione, proprio all’incrocio con viale Dante, al 5 piano del palazzo sopra la gioielleria Spadarella.

L’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala. L’appartamento è all’ultimo piano (Migliorini)
L’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala. L’appartamento è all’ultimo piano (Migliorini)

L’appartamento risultava di proprietà di una donna di origini milanesi di 67 anni, da tempo residente a Riccione. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti anche con l’autoscala, si è scoperto che la 67enne che già risultava come unica occupante dell’abitazione, è morta all’interno. Intanto in strada i carabinieri e la polizia locale di Riccione avevano fatto radunare le persone all’interno del palazzo in via precauzionale. Sul posto anche l’ambulanza e l’automedica.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

IncendioVigili del fuoco