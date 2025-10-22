Violento incendio in un appartamento nel centro di Riccione: morta la proprietaria

Riccione, 22 ottobre 2025 – Dopo oltre un’ora e mezza di intervento, infine è stato trovato senza vita il corpo della 67enne proprietaria di casa. La donna, deceduta molto probabilmente per asfissia a causa del molto fumo, risultava avere l’appartamento molto pieno di mobilio, accessori e oggetti vari che potrebbero avere contribuito a far divampare l’incendio che - stando ai primissimi accertamenti - dovrebbe essere di natura accidentale. Forse per una sigaretta mal spenta.

Nel bel mezzo del Salotto di viale Ceccarini a Riccione intorno alle 12 di oggi è scoppiato un violento rogo. La puzza di bruciato si sentiva a distanza di 500 metri. L’incendio si è sviluppato all’intero di un appartamento del centralissimo viale di Riccione, proprio all’incrocio con viale Dante, al 5 piano del palazzo sopra la gioielleria Spadarella.

L’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala. L’appartamento è all’ultimo piano (Migliorini)

L’appartamento risultava di proprietà di una donna di origini milanesi di 67 anni, da tempo residente a Riccione. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti anche con l’autoscala, si è scoperto che la 67enne che già risultava come unica occupante dell’abitazione, è morta all’interno. Intanto in strada i carabinieri e la polizia locale di Riccione avevano fatto radunare le persone all’interno del palazzo in via precauzionale. Sul posto anche l’ambulanza e l’automedica.