Rimini, incendio alle auto della polizia: spunta il video delle telecamere in stazione

Rimini, 22 aprile 2023 - Proseguono le indagini sul blitz incendiario andato in scena giovedì mattina all'alba alla stazione ferroviaria di Rimini: nel mirino due auto della polizia di Stato, distrutte dalle fiamme appiccate da due individui incappucciati entrati in azione attorno alle 4.45.

Le auto della polizia distrutte dalle fiamme davanti alla stazione di Rimini

Sul caso indaga la Digos con il coordinamento della Procura di Rimini.

In queste ore, in Rete, è comparso il video delle telecamere di sorveglianza che mostra gli autori del raid in azione.

