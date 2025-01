Incendio alle Befane di Rimini, fuga dal supermercato

Rimini, 22 gennaio 2025 – Fuga dalle Befane. Dal fuoco, scoppiato improvvisamente tra il reparto cartoleria e quello degli utensili per la casa dentro al supermercato Conad del centro commerciale, dove oggi intorno alle 19 appunto un rogo è divampato a partire da un cartello espositore di carta.

Non è ancora chiaro che cosa abbia appiccato la prima fiamma, da cui è scaturito quindi un focolaio che, al contrario di quanto è parso all’inizio, non è stato semplice domare.

Dopo un iniziale tentativo compiuto dal personale con l’estintore infatti il fuoco si è comunque propagato, richiedendo l’intervento sul posto dei vigili del fuoco intervenuti con una squadra. Al momento dell’incendio nel supermercato si trovavano tantissime persone intente a fare la spesa. Il fumo provocato dall’incendio ha inoltre presto invaso le corsie limitrofe, costringendo la gestione del supermercato a forzare l’evacuazione di tutti i presenti, tra clienti e dipendenti.

L’allarme ha quindi scatenato momenti di panico, con le persone presenti che si sono precipitate alle casse per imboccare l’uscita il prima possibile.

A scopo precauzionale sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati una volta che l’incendio è stato domato in poco tempo. Solo dunque un grande spavento per le centinaia di persone presenti all’interno del supermercato al momento del rogo.