Incendio in una casa a Riccione: paura per una coppia con due figli

Riccione, 7 dicembre 2024 - Attimi di paura questa mattina per una famiglia a Riccione. Un incendio è divampato in un'abitazione in viale Murano. L'allarme è scattato intorno alle 7.30. Le fiamme hanno coinvolto il soggiorno e il tetto in legno di una casa.

Incendio a Riccione, fiamme in un'abitazione in viale Murano: vigili del fuoco al lavoro (foto Migliorini)

All'interno dell'abitazione c'era una coppia con i due figli. La famiglia fortunatamente è riuscita a uscire di casa senza conseguenze: non si registrano né persone ferite né intossicate. Sul posto sono subito intervenuti i vigli del fuoco per domare le fiamme e mettere l'area in sicurezza.