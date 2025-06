Vasto incendio a Cattolica, fiamme all’ex hotel Hawaii. “Non aprite le finestre e non accendete i condizionatori”

Cattolica, 24 giugno 2025 - E' stata una densa colonna di fumo e i bagliori bollenti delle fiamme che l'hanno sprigionata a svegliare questa mattina gli abitanti di via Venezia e limitrofe a Cattolica.

Lì dove intorno alle 7.40 un vasto incendio (foto) è scaturito all'interno dell'ex hotel Hawaii, di proprietà di una anziana coppia del posto che, al momento del rogo, si trovava all'interno dell'albergo prima di riuscire a fuggire appena in tempo per evitare il peggio.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio all'ex hotel Hawaii di Cattolica (foto Migliorini)

La struttura ricettiva al momento dell'incendio è risultata completamente vuota in tutti i cinque piani di cui è composta, anche perché come è emerso l'albergo non era più attivo da anni e all'interno vivevano i soli proprietari, un 86enne e una 78enne.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo anche se le prime ipotesi portano ad una causa accidentale. Un problema verificatosi tra il piano primo e secondo, dove le fiamme si sono sviluppate divorando tutto ciò che si sono trovate dinanzi.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi in massa, a partire dai vigili del fuoco del distaccamento e del comando provinciale, oltre a una squadra da Pesaro in supporto.

Il fumo dall'ex hotel, la sindaca di Cattolica ha chiesto, a scopo precauzionale, di tenere le finestre chiuse e di non accedendere l'aria condizionata (foto Migliorini)

E poi polizia locale per delimitare la zona, carabinieri della Tenenza e ambulanze del 118 a cui sono stati affidati i due anziani scampati alle fiamme per accertamenti legati alla possibile inalazione di fumo sebbene, al momento, non risultino feriti in maniera grave escludendo anche il coinvolgimento di altre persone.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso dopo diverse ore di lavoro dei pompieri, ma la situazione "è sotto controllo" scandisce la sindaca di Cattolica Franca Foronchi. "Si tratta di un incendio importante, gestito tuttavia alla perfezione grazie al tempestivo intervento dei soccorsi grazie al presidio ben attrezzato sul territorio che sottolinea l'importanza di mantenere e anzi ampliare la presenza di una squadra, tra pompieri, vigili, ambulanze e carabinieri, su di un territorio come Cattolica".

I vigili del fuoco nel frattempo non sono ancora riusciti a perlustrare l'interno dello stabile, dal momento che i danni provocati dal fuoco hanno alzato molto il rischio di crolli nell'edificio. Comunque la sindaca di Cattolica ha provveduto intanto ad emanare un'ordinanza per i cittadini di via Venezia e delle zone adiacenti per avvertire di non aprire le finestre, non attivare i condizionatori e non stazionare nei pressi dell'edificio bruciato. "Questo a scopo precauzionale - conclude Foronchi -. Sono in corso ulteriori misurazioni per l'aria ma tutto sembra essere nella norma".