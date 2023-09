Incendio devasta un appartamento a Viserba: era pieno di oggetti accumulati dal proprietario

Appartamento in fiamme a Viserba. È accaduto nella notte tra sabato e ieri, in un’abitazione in via Napoli. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati per un paio d’ore nel domare il rogo. L’allarme è scattato poco dopo le due di notte. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il proprietario fortunamente si era già messo in salvo, riuscendo da solo a lasciare l’appartamento. Ingenti i danni alla casa, che era stipata di oggetti di ogni genere accumulati dal proprietario.

Quasi sicuramente accidentali le cause dell’incendio. L’appartamento, visti i danni provocati dalle fiamme e dal fumo, è stato dichiarato dai vigili del fuoco temporaneamente inagibile. Prima di tornare a viverci l’uomo dovrà eseguire i lavori di ripristino. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato.