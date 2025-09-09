Nella stanza di un santo
Incendio distrugge un capanno
9 set 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Incendio distrugge un capanno

Attimi di paura ieri poco dopo le 12.30 in via Schinetti, a Viserba, nella zona di Sacramora. Un incendio divampato all’improvviso ha completamente distrutto un capanno-rimessa situato sul retro di una palazzina a due piani, provocando danni anche all’edificio principale. Le fiamme hanno infatti colpito la parte più esposta della struttura, annerendo muri e danneggiando alcuni ambienti interni. Il rogo ha sprigionato una densa colonna di fumo visibile a distanza, che ha subito allarmato i residenti della zona. Alcuni hanno dato l’allarme e in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati a lungo nello spegnimento e nella successiva messa in sicurezza. Nel pomeriggio gli operatori del 115 erano ancora al lavoro per evitare il rischio di nuovi focolai. Le operazioni sono proseguite per diverse ore fino alla completa messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato, che ha delimitato l’area e avviato i rilievi necessari. Le cause dell’incendio restano al momento da chiarire. Quel che è certo è che il capanno è andato completamente distrutto. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il bilancio dei danni è ancora provvisorio. (foto Migliorini)

