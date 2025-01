Incendio doloso al Non: "Danni per 30mila euro. Ma riapriamo il locale a tempo di record"

Riaperto a tempo di record. Dopo l’incendio doloso nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, che aveva devastato il dehor e provocato danni anche all’interno, il Non si prepara a ripartire. Venerdì 17 ("a noi è un numero che porta fortuna") il locale nel borgo San Giuliano tornerà in pista.

"Abbiamo lavorato come matti per riaprire nel più breve tempo possibile. Non abbiamo mai mollato nonostante quello che è accaduto", raccontano Giovanni e Francesco Pellegrino, i due giovani titolari del Non. Che, insieme al padre Renato e a tutto lo staff, si sono rimboccati le maniche per far ripartire l’attività al più presto. "I danni causati dal rogo sono stati ingentissimi. La pavimentazione del dehor esterno è andata completamente distrutta, così come due vetrate. A fuoco le sedie, gli arredi e anche alcune telecamere di sicurezza. Anche l’impianto elettrico è stato devastato dal rogo, e all’interno abbiamo dovuto ripulire tutto per i danni causati dal fumo". Tra i danneggiamenti subiti per l’incendio e i mancati incassi "il danno complessivo supera i 30mila euro". I gestori del Non sono assicurati, ma ancora "non sappiamo quali danni risarcirà l’assicurazione". Ecco perché, in queste ore, è partita anche una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per aiutare i gestori del Non.

Sulle cause del rogo, non ci sono dubbi. La videosorveglianza del locale ha ripreso tutta la scena. Si vede una persona sfondare con il motorino l’accesso del dehor per poi appiccare l’incendio dando fuoco a una tanica di benzina. Immagini già acquisite dai carabinieri, che stanno indagando per risalire al responsabile dell’agguato incendiario contro il locale. "Non sappiamo chi sia stato, né i motivi. Ma se sperava di metterci al tappeto, sbagliava. Abbiamo fatto l’impossibile per riaprire dopo pochi giorni e venerdì, a tempo di record visto quello che abbiamo subito, saremo finalmente di nuovo operativi. Non vediamo l’ora di riabbracciare i nostri clienti e di metterci alle spalle questa disavventura. Tante persone ci sono state vicine in questi giorni, vogliamo ringraziarle così".

Manuel Spadazzi