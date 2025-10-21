Incendio doloso alla piscina comunale di Verucchio: appiccato il fuoco sul tetto

Rimini, 21 ottobre 2025 – Un incendio è stato appiccato nella piscina comunale “Cala Azzurra” di via Messina 9 a Verucchio. I vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria sono intervenuti questa mattina poco dopo le 7.

Ad appiccare il rogo sono stati degli ignoti: hanno dato fuoco a un bancale e ad altri materiali sul tetto terrazzato dell’impianto sportivo. Sono stati alcuni ospiti della vicina rsa a segnalare le fiamme che, fortunatamente, sono state estinte in breve tempo, anche grazie alla pioggia aveva iniziato a cadere.

Tuttavia il calore sviluppato dal rogo e dalle braci ha danneggiato seriamente la pavimentazione, con la distruzione di diverse piastrelle. Nei pressi è stata trovata anche una graticola da barbecue.

L’impianto, che comprende la piscina scoperta, in questa stagione non è in funzione. I cancelli chiusi anche con catene e lucchetti non sono stati forzati: chi vi è penetrato ha evidentemente scavalcato la recinzione.

“Un atto grave, pericoloso, del tutto incomprensibile, assolutamente incivile, per il quale non si trovano sufficienti parole di condanna”, commenta l’Amministrazione comunale di Verucchio. “Il fatto è stato segnalato alla locale Stazione dei Carabinieri con l’auspicio che i responsabili siano presto individuati così che debbano rispondere di questo gesto inqualificabile sia sul piano penale che per quanto riguarda il risarcimento dei danni”.