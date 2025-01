Incendio durante i lavori al tetto. Fiamme e paura: feriti due operai

Il tetto in legno della villetta divorato dalle fiamme. Due operai impegnati nei lavori di impermeabilizzazione rimasti feriti, ma per fortuna non in pericolo di vita. Quattro squadre dei vigili del fuoco in campo per domare il rogo. È il bilancio dell’incendio divampato ieri in un’abitazione di via Marano, a Coriano, dov’era in corso un intervento di sistemazione del tetto.

L’allarme è scattato attorno alle 11, facendo accorrere sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Protagonisti dell’episodio due operai italiani che erano saliti in cima all’edificio per applicare la guaina bituminosa alla superficie del tetto in legno. Stando a quanto emerso, i due operai in quel momento stavano trattando la membrana con la fiamma. La giornata era piuttosto ventosa e questo potrebbe aver contribuito allo scatenarsi delle fiamme, anche se non è chiaro cosa di preciso abbia innescato il rogo. Forse uno degli operai è scivolato e non è stato più in grado di governare la fiamma. O forse la caduta dal tetto è stata una conseguenza del propagarsi improvviso del fuoco. Sta di fatto che uno dei lavoratori è precipitato dall’impalcatura ed è finito di sotto. Un volo di alcuni metri, che per fortuna non ha avuto conseguenze critiche.

A quel punto, in via Marano, sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, insieme all’ambulanza del 118. Le fiamme hanno attecchito molto rapidamente, alimentate dal vento e dalla superficie in legno del tetto. Il personale si è quindi premurato di circoscrivere il rogo evitando che potesse propagarsi ulteriormente. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono proseguite per diverse ore, con l’impiego anche dell’autoscala, mentre dal tetto della villetta si è alzata una densa colonna di fumo che è stata notata anche a chilometri di distanza. Ingenti i danni causati dal rogo all’immobile.

Per consentire ai vigili del fuoco di intervenire in sicurezza e limitare l’accesso all’area, la strada è stata parzialmente chiusa dai vigili. Sembra che nessuno si trovasse all’interno della villetta quando è divampato l’incendio. Gli unici a rimanere feriti sono stati i due operai, che comunque hanno riportato lesioni di lieve entità, con referti di 5 e 3 giorni.