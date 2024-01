Incendio all’ex hotel Costa d’Oro di Rimini, evacuati abusivi

Rimini, 8 gennaio 2024 - È stata una notte di fuoco quella appena trascorsa in viale Regina Elena a Rimini, dove alle 4.30 circa all’ex hotel Costa d’oro (edificio ora in disuso) si è scatenato un incendio al secondo piano per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco che dopo ore di intervento sono infine riusciti a domare le fiamme.

Incendio ex hotel Costa d'oro, Rimini (foto Migliorini)

Al momento del rogo nell’edificio si trovavano alcuni occupanti abusivi che sono stati fatti evacuare e tra cui non ci sarebbero feriti.