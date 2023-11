Incendi a Rimini: 5 focolai nell'ex Questura, paura in via Ugo Bassi

Rimini, 6 novembre 2023 - Cinque principi di incendio nell’arco di poche ore. C’è molto probabilmente l’ombra di un piromane sui roghi divampati oggi nello stabile dell’ex Questura di via Ugo Bassi. Non si esclude un collegamento con quanto accaduto nella notte a cavallo tra sabato e domenica, quando sette macchine parcheggiate in diverse strade delle città sono state date alle fiamme. Oggi è invece toccato al gigantesco complesso di via Ugo Bassi, al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana promosso dalla nuova proprietà, la società Ariminum Sviluppo Immobiliare.

L’allarme è scattato attorno alle 14.50 al piano terra della palazzina che avrebbe dovuto ospitare gli uffici della polizia stradale. Qualcuno ha notato del fumo che usciva da una finestra, facendo accorrere sul posto le squadre dei vigili del fuoco.

Durante il sopralluogo, sono stati scoperti altri tre principi di incendio, uno sempre nella palazzina della stradale e altri all’interno della struttura principale del complesso, affacciata su via Ugo Bassi.

Il personale del 115 è stato costretto a spostarsi da un corridoio all’altro per poter raggiungere i diversi punti dell’ex Questura in cui le fiamme avevano incomincato ad attecchire. Non senza difficoltà, i vigili del fuoco sono comunque riusciti a domare tutti e quattro i roghi. Proprio in quel momento, da una finestra del secondo piano della palazzina degli alloggi, è stato notato dell’altro fumo.

I pompieri hanno così localizzato un quinto principio di incendio, che è stato estinto anche in questo caso. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Rimini, che si stanno ora occupando dei rilievi e delle indagini.

Lo stabile di via Ugo Bassi è meta abituale di sbandati e senzatetto che spesso trovano riparo lungo i corridoi abbandonati. Le circostanze farebbero però pensare non tanto ad un incidente ma ad un’azione studiata da parte, evidentemente, di un piromane.

Non sono da escludere collegamenti con l’ondata di incendi che si è abbattuta su Rimini durante il fine settimana, quando tra le vie Circonvallazione meridionale, Sonnino, Machiavelli, Guicciardini, Crispi e Roma diverse vetture sono state date alle fiamme.

Le indagini sono affidate agli agenti della polizia di Stato e il sospetto è che anche in questo caso possa esserci lo zampino di uno o più piromani.