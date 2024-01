Incendio nel garage, a fuoco un'auto a Torre Pedrera

Rimini, 5 gennaio 2024 - Paura in via Lago Margherita a Torre Pedrera di Rimini. Un incendio è divampato attorno alle 14 all'interno del garage interrato all'interno del residence Sottovento. Le fiamme hanno bruciato e distrutto una Opel Meriva che si trovava all'interno del box, che in quel momento era chiuso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini, con due squadre e sette uomini che nel giro di poco sono riusciti a domare il rogo. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo sprigionarsi delle fiamme. Stando ai primi rilievi, non si tratterebbe di un incendio di origine dolosa. Molto più probabile l'ipotesi del guasto. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto, anche una pattuglia della polizia di Stato.