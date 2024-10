Incendio al Gros di Rimini: 14 ore per domare le fiamme

Rimini, 16 ottobre 2024 – Quattoridici ore per domare completamente il violentissimo rogo che, alle 17.20 di ieri, è divampato nel blocco 87 sito all'interno del Gros di Rimini. E' stata una notte di lavoro intenso per le squadre dei vigili del fuoco accorse in via Coriano dove è stata disposta l'evacuazione del capannone colpito dal fuoco.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 8 di oggi, anche se i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per completare le verifiche e la messa in sicurezza dell'area. Le fiamme, stando ad una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate da un negozio di abbigliamento situato al piano terra dello stabile.

Ingenti i danni causati al capannone: l'area interessata dall'incendio è stata posta sotto sequestro dal personale del 115. Questa mattina i vigili del fuoco erano di nuovo all'opera per localizzare ed estinguere alcuni piccoli focolai. Già in corso le verifiche per stabilire le cause dell'incendio, che non dovrebbe tuttavia essere di natura dolosa. Il forte calore sprigionato ha intaccato parzialmente anche il tetto della struttura.