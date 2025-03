Incendio in hotel: evacuazioni e paura in centro a Rimini

Rimini, 29 marzo 2025 – Momenti di paura nella serata di ieri a Marina Centro, dove un incendio è divampato sul tetto dell’hotel Polo, in viale Vespucci. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 20 nella zona della caldaia, per cause ancora da accertare.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con più squadre per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio. La struttura è stata momentaneamente evacuata per precauzione, mentre una densa colonna di fumo si è levata in cielo, diffondendo un forte odore di bruciato percepito fino al centro città.

Le fiamme sono state completamente spente intorno alle 21 e la situazione è tornata sotto controllo. Al momento non si segnalano feriti, ma restano da valutare i danni alla struttura e le cause precise dell’incendio, su cui saranno avviate le necessarie verifiche.