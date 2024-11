Incendio in casa a San Giuliano: salva la badante

Momenti di paura a San Giuliano, dove intorno alle 13.30 di ieri un incendio è scoppiato nella cucina di un appartamento situato in via Francesco Rossi. All’interno dell’abitazione, al momento del rogo, era presente soltanto la badante della signora disabile che vive nella casa. Fortunatamente, quest’ultima non si trovava in casa al momento dell’incidente. L’allarme è stato dato immediatamente, consentendo l’arrivo tempestivo dei vigili del fuco, che hanno domato le fiamme prima che potessero estendersi ulteriormente e messo in sicurezza l’intera area. Contestualmente è intervenuto il personale del 118, che ha prestato soccorso alla badante, rimasta lievemente intossicata dal fumo sprigionato dall’incendio, anche se per fortuna non avrebbe riportato né ustioni né lesioni. La donna è stata trasportata per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Rimangono ancora da chiarire le cause del rogo. Le prime ipotesi parlano di un possibile guasto a un elettrodomestico o di un incidente domestico, ma saranno le indagini tecniche a fare piena luce sull’accaduto. L’episodio non ha coinvolto altri residenti e non ha provocato ulteriori danni all’edificio. L’attenzione del personale dei vigili del fuoco è ora concentrata sull’identificazione delle cause che hanno portato allo sprigionarsi dell’incendio, ma il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato che il bilancio fosse più grave.

Foto Migliorini