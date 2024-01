Incendio in casa, inquilini circondati dalle fiamme

Sono ancora da accertare le cause che hanno fatto divampare l’incendio in un appartamento al primo piano di una villetta bifamiliare su due livelli in viale Manin, a Riccione. L’allarme è scattato attorno alle 17 di ieri quando gli affittuari dell’abitazione – fratello e sorella, entrambi sulla sessantina – si sono ritrovati improvvisamente circondati da fumo e fiamme. Dopo aver tentato inutilmente di spegnere il rogo, gli inquilini hanno lasciato l’appartamento: operazione che si è rivelata più complicata per la donna, che avendo difficoltà a deambulare, è stata aiutata dal fratello. Sul posto si sono quindi precipitate a sirene spiegate le squadre dei vigili del fuoco, insieme all’ambulanza del 118 e ai carabinieri della compagnia di Riccione. Fratello e sorella sono stati presi in carico dal personale sanitario che, dopo averli visitati direttamente sul posto, ha deciso di trasferirli al pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini di Riccione per accertamenti più approfonditi. Nessuno dei due ha riportato ustioni o ferite di grave entità, ma non è da escludere un principio di intossicazione dovuto ai fumi respirati all’interno della casa, per questo motivo entrambi sono stati tenuti sotto osservazione dai medici.

L’abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile dai vigili del fuoco, che hanno compiuto una serie di rilievi per risalire all’origine del rogo, sicuramente di natura accidentale. Molto probabile le fiamme si sono sprigionate a causa di un incidente domestico o per qualche mozzicone o brace spenta in malo modo. Il fuoco avrebbe anche danneggiato parte del mobilio. Tante persone, ieri pomeriggio, si sono affacciate dai balcone o sono rimaste alla finestra per seguire le diverse fasi dell’intervento dei vigili del fuoco. Non è stato comunque necessario portare in salvo gli inquilini in quanto questi ultimi, all’arrivo del personale del 115, si trovavano già fuori dalla zona di pericolo.