Incendio in hotel: evacuata la Nazionale

Sono da poco passate le 22 (le 17 in Italia) quando scatta l’allarme antincendio all’hotel Sheraton di Astana in Kazakistan. Non hanno nemmeno il tempo di infilarsi il cappotto i giocatori della Nazionale di San Marino, che in fretta e furia sono invitati a lasciare l’hotel nel quale alloggiano, aspettando la partita di questa sera contro la squadra kazaka. Insieme a loro, vengono portati all’esterno dell’albergo decine e decine di ospiti che si trovano in quel momento nella struttura. Tutti evacuati per un principio di incendio scoppiato all’interno dell’hotel. Tutti a seguire le direttive impartite dal personale dell’albergo e delle forze dell’ordine kazake, intervenute prontamente sul posto.

Gli agenti hanno condotto tutti gli ospiti al riparo. I 23 giocatori della Nazionale del Titano, così come lo staff tecnico e la troupe della tv di Stato di San Marino aggregata alla squadra, sono state messi al riparo dalle rigide temperature di Astana (molto vicine allo zero) e al sicuro. Lì, passato lo spavento, hanno atteso poi nuove istruzioni da parte delle forze dell’ordine kazake che hanno assunto il comando delle operazioni. Operazioni che si sono concluse un’ora dopo, quando l’allarme è rientrato e i ’nazionali’ della piccola Repubblica sono potuti tornare nelle proprie stanze.

Una serata per loro decisamente tormentata, in vista della partita di qualificazione agli Europei che si giocheranno il prossimo anno in Germania. Ultima gara in trasferta per i biancazzurri guidati dal commissario tecnico Fabrizio Costantini. Gara prevista questa sera (inizio alle 21, quando sul Titano saranno le 16) all’Astana Arena, a oltre 5.500 chilometri di distanza dal Titano. Astana Arena che è già sold-out con 30mila spettatori pronti a spingere la nazionale gialloblù. Questo non spaventa, anzi carica il giocatore sammarinese Lorenzo Capicchioni: "Giocare davanti a così tante persone – dice nella conferenza stampa della vigilia, prima di quel principio di incendio arrivato poi in seconda serata quando sul Titano erano da poco passate le 17 – ci spinge e ci motiva. Sappiamo però di affrontare una squadra molto attrezzata. Il gruppo sta bene e ci stiamo adattando al meglio anche ad un fuso orario

diverso dal solito. Siamo pronti per questa partita".