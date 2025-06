Incendio inceneritore di Coriano, aggiornamenti sulla qualità dell’aria: i dati Arpae

Rimini, 2 giugno 2025 - Incendio all'inceneritore di Coriano, nel Riminese: l'Arpae conferma che non ci sono rischi per la salute pubblica. I rilievi dell'agenzia regionale per la protezione ambientale hanno dato esito negativo. La comunicazione arriva dal Comune.

Dai rilievi fatti, con strumenti da campo e analisi sul posto, non sono state infatti rilevate contaminazioni dell'aria né la presenza di sostanze pericolose. Esclusi anche sversamenti nel fosso Raibano, adiacente all'area interessata dall'incendio, che intanto è stato completamente domato. Secondo il Comune, alla luce di questi risultati, non sono necessarie misure precauzionali a tutela della salute pubblica.

Il rogo è divampato nella zona del magazzino di stoccaggio rifiuti ieri pomeriggio, intorno alle 16 si è alzata una enorme colonna di fumo nero ben visibile a distanza di chilometri. A prendere fuoco sarebbero state alcune rotoballe di rifiuti composte sia da carta che da plastica. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere l'incendio.

Non si tratta del primo incendio che scoppia nell'inceneritore: il 22 gennaio 2024 si era verificata una grave esplosione che aveva ferito anche tre operatori addetti al sito.

La raccolta dei rifiuti prosegue

L'impianto di selezione di Herambiente a Coriano “è attivo e operativo e la raccolta dei rifiuti prosegue regolarmente”. Lo comunica il Gruppo Hera. Non solo non ci sono contaminazioni dell'aria, ma non si sono nemmeno verificati sversamenti nel fosso Raibano, adiacente all'area interessata dalle fiamme.