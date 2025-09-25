Jaguar a fuoco, residenti svegliati da una scena da film

Rimini, 25 settembre 2025 – Notte di fuoco in via Ferrari, a Rimini, dove intorno alle tre un rogo ha mandato in cenere una Jaguar nera parcheggiata lungo la strada, all’altezza del civico 8. Le fiamme, alte e violente, non hanno lasciato scampo alla fuoriserie, ridotta a un cumulo di lamiere annerite, e hanno finito per danneggiare anche le auto parcheggiate accanto.

Una scena da film, con i residenti svegliati di soprassalto e il rapido arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio solo dopo una lunga battaglia contro le lingue di fuoco.

Sul posto, insieme al 115, è intervenuta anche una pattuglia delle Volanti della Questura.

E quasi subito si è capito che non si trattava di un guasto o di un incidente: tutto porta a pensare a un gesto doloso. Per questo, nella notte, in via Ferrari sono arrivati anche gli uomini della Squadra Mobile e della Scientifica.

Sono stati loro a delimitare l’area, raccogliere tracce, fotografare la scena e acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che l’occhio elettronico abbia ripreso qualcosa di utile.