Incendio nella notte a Misano, a fuoco il garage di un condominio: residenti evacuati

Misano Adriatico, 10 settembre 2023 – Notte di paura a Misano, a causa di un incendio divampato nel garage di un condominio nella zona di Villaggio Argentina. Le fiamme sono partite da una delle auto parcheggiate all'interno, intorno alle 3 e mezza di notte. In pochi minuti il fumo ha invaso tutta la palazzina.

Incendio in un garage del Villaggio Argentina a Misano Adriatico

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il condominio è stato prontamente evacuato, alcuni residenti sono stati portati in ospedale a causa del fumo respirato. Ci sono volute ore per spegnere il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che ora indagano sulle cause dell'incendio.