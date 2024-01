Incendio nell’albergo abbandonato. Abusivi messi in fuga dalle fiamme

È stata una notte di fuoco quella vissuta dalle parti di viale Regina Elena, dove alle 4.30 circa di ieri un incendio è divampato all’interno del secondo piano dell’ex hotel Costa d’Oro. Dentro alla struttura ormai abbandonata da tempo, il rogo si è generato pare a seguito di un focolare acceso da alcuni degli occupanti abusivi che abitualmente trascorrono la notte nella struttura ricettiva abbandonata e divenuta preda di degrado e rifugio per sbandati.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire sin qui dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme a vigili del fuoco e ai sanitari del 118, il gruppo di occupanti abusivi che ieri notte aveva trovato riparo nell’ex hotel Costa d’Oro avrebbe acceso un falò, forse per riscaldarsi, da cui però la situazione è presto sfuggita di mano. Il fuoco infatti è divenuto presto indomabile e ha avvolto e gravemente danneggiato gran parte dell’interno del secondo piano della struttura abbandonata.

Una volta data l’allarme, sul posto si sono precipitati numerosi mezzi dei vigili del fuoco con tanto di autoscala per domare non senza fatica le fiamme che nel frattempo erano divampate all’interno. A seguito dell’incendio non sono rimaste però coinvolte o ferite delle persone nemmeno tra gli occupanti abusivi che si trovavano all’interno quando la situazione è degenerata. Tutti gli abusivi però si sono ben presto dileguati una volta rientrato il pericolo e messa in sicurezza la situazione da parte delle forze dell’ordine e dei soccorsi. A rimanere danneggiata è stata anche una porzione esterna della facciata della struttura dell’ex hotel Costa d’Oro. Il fumo provocato dal rogo infatti ha annerito l’intonaco attorno alle finestre dell’albergo in disuso.

