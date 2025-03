Incendio nelle case Acer. Via i sigilli dall’abitazione da cui partirono le fiamme

Niente più sigilli all’appartamento al primo piano della palazzina al civico 6 di via Giuliano da Rimini. L’immobile, da cui scaturì il terribile rogo innescato un cortocircuito di un elettrodomestico che il 12 febbraio scorso causò due morti, è stato dissequestrato nei giorni scorsi dall’autorità giudiziaria e non si procederà dunque con un incidente probatorio per cristallizzare eventuali elementi che avrebbero potuto ritenersi rilevanti per gli accertamenti sul terribile incendio che devastò la palazzina Acer e uccise due persone: i coniugi Ferdinando Autiero, 55enne originario di Napoli, e la moglie Alis Eftenaru, romena di 42 anni.

Anche l’appartamento al pian terreno è dunque tornato nella disponibilità dell’Azienda casa, presieduta a Rimini da Claudia Corsini, che nell’ultimo mese e mezzo è stata impegnata anche nella gestione degli altri inquilini della palazzina. Quella sera infatti altre 15 persone persero la propria abitazione a causa dell’incendio. Le stesse persone, portate in salvo ’a braccia’ dai vigili del fuoco intervenuti, ora sono state tutte sistemate in appartamenti alternativi e Acer ha ultimato il maxi piano di riqualificazione della palazzina e assistenza degli sfollati.

"Abbiamo già bonificato tutti gli spazi comuni della palazzina colpita dalle fiamme il 12 febbraio scorso – riassume la presidente Acer Claudia Corsini –. Giovedì inoltre avremo una ulteriore riunione con gli inquilini e i vigili del fuoco per pianificare lo spostamento dei mobili, i quali saranno a loro volta bonificati prima di essere trasferiti nei nuovi alloggi". Stando ad Acer, entro 15 giorni dovrebbe essere ultimato il trasloco "che sarà a nostro carico", aggiunge Corsini, oltre a "l’affidamento dei servizio per il ripristino dell’alloggio distrutto dal fuoco e dal fumo". Nel frattempo l’Azienda si era già occupata di ricollocare gli ospiti della palazzina a cui non era più stato consentito l’accesso alla casa in via Giuliano da Rimini 6 a causa del maxi incendio.

"In particolare – conclude Claudia Corsini – per quel che riguarda gli ospiti più anziani o non autosufficienti sono stati individuati e assegnati alloggi il più vicini possibili al precedente appartamento. In alcuni casi proprio nella stessa via Giuliano da Rimini oppure nella vicina via Pascoli".

f.z.