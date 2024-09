Incendio oggi a Rimini, paura nella sede della comunità Papa Giovanni XXIII

Rimini, 3 settembre 2024 - Sono momenti di paura e concitazione in via Valverde 10, alla sede riminese della comunità Papa Giovanni XXIII, dove alle 17.20 circa per cause ancora in via di accertamento si è sviluppato un incendio nella falegnameria in uso all'associazione.

Il fumo si vede anche dalla città di Rimini (foto Migliorini)

Un rogo subito alimentato dal legname presente nel capannone interessato, di cui le fiamme avrebbero già divorato il tetto di copertura.

L'incendio alla comunità San Giovanni XXIII (foto Migliorini)

Sul posto si trovano già i soccorsi, con tre squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio ed assicurare la zona interessata, mentre la colonna di fumo alzatasi dal punto del rogo è risultata ben visibile anche dalla città.