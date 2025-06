Incendio oggi, colonna di fumo nero visibile dalla spiaggia di Rimini e Riccione

Coriano (Rimini), 1 giugno 2025 – Volute di fumo denso alte come grattacieli. Nero come il buio. Una colonna abnorme è quella che intorno alle 16 si è sollevata dall'inceneritore di Raibano, a Coriano, lì dove sul retro dell'impianto industriale si è sviluppato un grosso incendio (foto) nella zona del magazzino di stoccaggio rifiuti.

L'incendio all'inceneritore di Coriano, l'alta colonna di fumo visibile anche dall'A14 e dalle spiagge di Rimini e Riccione

Stando a quanto emerge, a prendere fuoco sarebbero state alcune rotoballe di rifiuti composte sia da carta che plastica, ma poste appunto in un sito di stoccaggio sul retro dell'impianto e lontano quindi dal termovalorizzatore.

Sul posto stanno lavorando senza sosta i vigili del fuoco accorsi a sirene spiegate dal comando provinciale di Rimini e dai distaccamenti per porre sotto controllo e poi domare il vasto incendio.

L'incendio all'inceneritore di Coriano del primo giugno 2025 (foto Migliorini)

Sul posto ci sono anche i carabinieri della compagnia di Riccione per circoscrivere la zona tutt'attorno, dove, nei campi, si sono presto riversate decine di curiosi attirati dall'enorme colonna di fumo nero.

L'incendio infatti, ancora in corso, è stato immediatamente avvistato anche dalle spiagge di Riccione e Rimini a diversi chilometri di distanza dall'inceneritore.

Nonché dall'autostrada A14 facendo presto spargere l'allarme tra la popolazione.

Dell'accaduto sono stati allertati sia il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, che i tecnici di Hera e Arpae, i quali si sono già attivati per predisporre gli accertamenti necessari per valutare gli effetti delle esalazioni ed eventuali tossicità legate alla colonna di fumo.

Al momento però qualsiasi valutazione deve aspettare dal momento che i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme che sarebbero piuttosto vaste.

Non risultano comunque persone ferite dal fuoco o intossicate dal fumo, ma i soccorsi sono ancora in corso sul posto.

Nell'imponente incendio divampato a Coriano, all'inceneritore, il fuoco ha interessato il compattatore dei rifiuti (foto Migliorini)

Il precedente all’inceneritore: esplosione e feriti

Quello di oggi non è il primo incendio ad avere interessato di recente l'inceneritore di Raibano. Il 22 gennaio 2024 infatti sempre all'impianto industriale in provincia di Rimini si era verificata una grave esplosione che aveva ferito anche tre operatori addetti al sito.

In quell'occasione l'incendio si era generato a seguito di una prima grave esplosione seguita da scoppi di minore entità, verificatisi a nella zona del nastro trasportatore che portava i rifiuti nel forno del termovalorizzatore e dunque nell'area principale dell'impianto.

Tanto che l'incendio di gennaio 2024 costrinse ad uno stop di qualche giorno l'inceneritore, oltre a portare all'apertura di un fascicolo d'inchiesta sull'accaduto per indagare a fondo sulle cause del precedente.

Anche in quel caso, come conseguenza del rogo, vennero immediatamente attivati gli accertamenti ambientali, attraverso i quali poi, fortunatamente, vennero esclusi rischi per la salute connessi al rogo nell'inceneritore.