Incendio ai Padulli di Rimini, distrutta casa in costruzione. Caccia al piromane

Rimini, 26 giugno 2023 – A neanche 24 ore dall’incendio doloso che ha distrutto l’altra notte il chiosco di Rivabella, fiamme appiccate dall’uomo tornano a squarciare la notte di Rimini. Questa volta, ai Padulli, in via Turandot, dove a prendere fuoco è stato un cantiere di una casa in costruzione, nel mezzo di un quartiere di recente costruzione. La casa al centro dei lavori, circondata da ponteggi e impalcature, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 2.45 di ieri notte, quando ai vigili del fuoco è arrivata la segnalazione da parte di alcuni residenti della zona del vasto incendio che divampava a pochi metri da altre case abitate. Sul posto si sono precipitati i pompieri con diverse squadre per domare il rogo che, fortunatamente, non ha provocato danni per i residenti circostanti, salvo distruggere appunto porzioni di costruzione in legno dell’abitazione.

Sul posto in via Turandot dopo poco sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato, con le indagini sull’accaduto che sono ora passate in capo alla Squadra mobile (già titolare dell’indagine sul chiosco distrutto a Rivabella). Anche in questo caso, infatti, come per il recente precedente, l’ipotesi degli investigatori è che dietro l’incendio ci sia la mano dell’uomo. Un nuovo misterioso piromane, anche se tra le ipotesi non è stato scartato che l’incendio possa essersi generato accidentalmente a seguito della presenza di alcune persone nel cantiere durante la notte. La zona di lavoro, infatti, è risultata essere bloccata per alcune questioni amministrative pendenti che non consentirebbero ai lavori di procedere. Fermo da diverso tempo, tanto che i vicini non conoscerebbero nemmeno la proprietà dell’area interessata dall’incendio.

A chiarire tutto , saranno le indagini della mobile, mentre tutt’attorno al cantiere è stato srotolato il nastro rosso e bianco per delimitare l’area, posta sotto sequestro. Nella mattinata di ieri, in via Turandot è arrivata anche la polizia scientifica per eseguire alcuni rilevamenti a caccia di possibili indizi per chiarire le cause del rogo e individuare il possibile responsabile.