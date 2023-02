Incendio a Riccione: distrutti dal fuoco due roulotte, un camper e uno scooter

Vigili del fuoco a Riccione: foto generica

Riccione (Rimini), 21 febbraio - Quattro mezzi distrutti dalle fiamme più un quinto danneggiato pesantemente. Questo il bilancio del rogo divampato attorno all'una di notte in un parcheggio di viale Novafeltria nella zona artigianale di Raibano, a Riccione. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto completamente due roulotte, un camper e uno scooter che si trovavano parcheggiati nell'area di sosta, raggiungendo anche un furgone sito nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini, richiamate da una pattuglia dei carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per circa due ore, ma quattro mezzi su cinque sono andati distrutti nell'incendio. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo, anche se al momento non vi sono elementi che possano far ipotizzare una origine dolosa.