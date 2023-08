San Marino, la cenere del pranzo scatena maxi-incendio: donna ustionata

San Marino, 17 agosto 2023 – Ustioni da calore di secondo grado sul 45% del corpo. Si trova ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena la donna che martedì pomeriggio ha tentato di spegnere le fiamme nel proprio giardino. Fiamme che, secondo una prima ricostruzione degli uomini della Polizia Civile, sarebbero state scatenate dalla cenere, non del tutto spenta, gettata nel campo di proprietà, dopo il pranzo di Ferragosto. Sono da poco passate le 15.30 quando scatta l’allarme con la chiamata alla centrale operativa.

Sul posto, a Dogana, arrivano subito gli uomini della sezione anticendio e infortuni sul lavoro della Polizia Civile. I primi agenti arrivato nell’abitazione di Strada Caiese hanno subito iniziato a gettare acqua con una gomma del giardino. In attesa che a Dogana arrivasse anche l’auto pompa serbatorio della sezione anticendio. E’, così, stata raffreddata tutta l’area interessata e quella adiacente in modo che il fuoco non si prolungasse e propagasse verso il torrente di Galazzano dove è presente un’abbondante vegetazione. Ci sono volute diverse ore per avere ragione delle fiamme. L’incendio è stato domato solo in tarda serata quando anche tutta l’area interessata è stata bonificata.

Nel frattempo la donna di 67 anni, che aveva provato a spegnere il fuoco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Stato con ustioni importanti in molte zone del corpo.

Tanto da richiedere il trasferimento, in serata, all’ospedale Bufalini di Cesena. Nella giornata di Ferragosto gli uomini della sezione anticendio sono stati chiamati a domare le fiamme in altri tre posti. A Dogana due cassonetti sono andati completamente distrutti. A San Marino Città gli agenti hanno domato il fuoco che stava avvolgendo una pianta all’incrocio tra via Monge e Buonaparte. Sono ancora in corso le indagini della Polizia Civile per stabilire la causa delle fiamme.