Maxi incendio a San Marino: casa distrutta, salvi marito e moglie

San Marino, 18 agosto 2023 – Un vasto e spettacolare incendio (foto) si è sviluppato attorno alle 2 di questa notte a Domagnano, nel territorio della Repubblica di San Marino. Le fiamme hanno avvolto un'abitazione (video) in via Carducci con annesso laboratorio di falegnameria al piano terra.

Incendio a San Marino, maxi rogo in una casa (foto Migliorini)

Il legname presente ha contribuito ad alimentare il fuoco. Sul posto le squadre della sezione antincendio della polizia civile e squadre dei vigili del fuoco da Rimini.

L'abitazione è andata completamente distrutta. Evacuati i due inquilini, marito e moglie. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore.