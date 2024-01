Incendio in una falegnameria a San Vito

Rimini, 26 gennaio 2024 - Paura questa mattina in via del Rustico, nella frazione di San Vito di Rimini. Un incendio si è sviluppato all'interno di una falegnameria, facendo scattare l'allarme attorno alle 5.30.

Sul posto sono accorse a sirene spiegate le squadre dei vigili del fuoco con le autobotti. In via del Rustico sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. Completate le operazioni di spegnimento: attualmente i vigili del fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza dell'area. Sono in corso indagini per stabilire l'origine del rogo che al momento sembra tuttavia essere di origine accidentale.