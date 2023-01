Incendio in casa a Sant’Agata Feltria (Rimini), tre intossicati

Incendio a Sant'Agata Feltria (archivio)

Sant'Agata Feltria (Rimini), 8 gennaio 2023 - Paura per un incendio, questa mattina poco prima delle 6 in un appartamento, al primo piano di una palazzina a Sant'Agata Feltria, in provincia di Rimini.

Il rogo - le cui cause sono in corso di accertamento - ha fortemente danneggiato l'abitazione e tre persone sono state condotte al Pronto Soccorso di Novafeltria per inalazioni di fumo.

Sul posto - per domare le fiamme - sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Rimini con tre mezzi: due Auto-Pompa Serbatoio e una Auto-Botte Pompa.

Durante l'intervento tutta la palazzina è stata evacuata. Al termine delle operazioni di spegnimento e dell'attività di accertamento sulla struttura i tre nuclei familiari che erano stati fatti uscire in via precauzionale sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.

Oltre ai pompieri sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che si sono presi cura dei tre residenti rimasti intossicati dal fumo e portati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.