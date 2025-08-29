Incendio sul tetto. La sindaca elogia l’agente Migani

Il sovrintendente Nadir Migani della Polizia Locale di Riccione ha ricevuto ieri in municipio una nota di elogio ufficiale per "il coraggio, la competenza e l’altissima professionalità con cui ha gestito la delicata emergenza del 14 agosto", quando un incendio è divampato sul tetto di un condominio in viale Catullo, nel cuore della città. La sindaca Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, hanno voluto incontrare il sovrintendente per esprimergli, a nome dell’intera comunità, la gratitudine e i complimenti per il senso del dovere dimostrato in un momento critico. "Questo riconoscimento testimonia il valore della Polizia locale che con grande professionalità dedica il proprio impegno a favore dei cittadini, come dimostra l’operazione compiuta dal sovrintendente Nadir Migani". Con Migani erano presenti la comandante Isotta Macini e il vice Vincenzo Giuliani. La comandante ha sottolineato come l’operato del sovrintendente, e il suo lavoro quotidiano con oltre trent’anni di servizio, rappresentino "un modello per i giovani agenti, incarnando valori fondamentali come coraggio, lealtà, disponibilità e spirito di servizio". Durante l’incendio del 14 agosto, Migani ha deciso di intervenire in una situazione di emergenza, sapendo coordinare gli equipaggi a lui assegnati, garantendo la sicurezza ai residenti del condominio e ai turisti di un vicino hotel, in una zona particolarmente sensibile della città, in piena stagione turistica.