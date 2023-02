Incendio a Rimini: il tetto di una villetta prende fuoco, paura in via Salcano

L'intervento dei vigili del fuoco

Incendio in una palazzina, sette in ospedale

Rimini, 7 febbraio 2023 - Ieri attorno alle 20.30 i vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti per l'incendio del tetto di una villetta in via Salcano. Allertate dal fumo che fuoriusciva dal colmo del tetto in legno, sono accorse numerose squadre di vigili del fuoco, due autopompe serbatoio, un'autoscala e una squadra di volontari provenienti dal distaccamento di Savignano.

Le operazioni di spegnimento sono durate circa tre ore. I vigili del fuoco, completato lo spegnimento delle fiamme, hanno provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza, monitorando mediante termocamera eventuali focolai rimasti accesi su tutta la falda del tetto.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Presente sul posto la Polizia di Stato.