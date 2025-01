Divampa incendio in una villetta: operaio all’ospedale e danni ingenti alla struttura

Coriano (Rimini), 18 gennaio 2024 – Mattinata di paura a Coriano, dove un incendio ha coinvolto una villetta in via Marano, provocando il ferimento di un operaio. L'incidente si è verificato durante i lavori di manutenzione sul tetto in legno della struttura, quando, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno iniziato a divampare.

Due operai si trovavano sulla sommità della villetta al momento dello scoppio dell'incendio. Entrambi sono caduti dalla struttura a seguito dell’emergenza. Uno dei due ha riportato ferite che hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale.

L’altro lavoratore, fortunatamente, è rimasto praticamente illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati in complesse operazioni di spegnimento del rogo che ha causato danni significativi al tetto della villetta.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno contribuito a garantire la sicurezza dell'area e avviato le prime indagini per accertare le cause dell’incendio.