"Incentivare gli studenti con corsi extra"

Tra gli adolescenti cresce il fenomeno delle assenze frequenti da scuola. Questo comportamento disorienta i genitori e i docenti che si trovano ad affrontare una situazione difficile. Per questo l’istituto scolastico di Misano ha pensato di attivare alcuni progetti per affrontare i vari disagi sia individuali che collettivi: il progetto sul cyberbullismo

“AttraversaMenti”, online e in presenza, quello “Crescere giocando” per imparare a socializzare dopo il periodo di pandemia, e le giornate di arricchimento dove la scuola si apre per un breve periodo ad attività

extrascolastiche. Si fanno anche corsi di teatro, musica e canto corale, sport e non della Croce Rossa che rende protagonisti noi ragazzi. La finalità di queste iniziative è quella di non far sentire i ragazzi giudicati dal voto ma dalle loro competenze e impegno. In Italia ci sono Istituti che sperimentano di sostituire i voti con altri metodi di valutazione per diminuire la dispersione scolastica.

Riccardo Campagna, Christian Corradini,

Alessia Micheletti,

Lorenzo Moqi, Vito Siciliano, Federico Maria Turrini

Classe II C